За что Трамп атаковал Макрона в Twitter?

В Елисейском дворце отказались комментировать твиты Дональда Трампа с критикой в адрес Эммануэля Макрона . Об этом сообщила радиостанция France Info. На вопрос журналиста в канцелярии президента Франции отметили, что не хотят оказывать влияние на отношения между политиками комментарием на эту тему.

Ранее американский президент сделал сразу несколько записей в Twitter о французском коллеге. В частности, Трамп написал, что Макрон пытается отвлечь внимание от своего низкого рейтинга одобрения и высокого уровня безработицы во Франции.

Хозяин Белого дома также раскритиковал предложение о создании единой европейской армии и введении пошлин на американское вино и закончил свою тираду фразой Make France great again. Что стоит за твиттер-атакой Трампа на французского президента?

Владимир Брутер эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований «На самом деле, у Трампа просто чешется, он любит порассуждать, он вообще себя так ведет. А что касается того, почему он к этому вернулся, очевидно, у него остались какие-то впечатления и он решил ими поделиться с широкой общественностью. В первую очередь это, конечно, касается французской армии. Мне кажется, что рассуждения Трампа о французской армии, о немецком языке, о рейтинге Макрона выходят за рамки того, что принято в политике. Давайте тогда будем рассуждать о том, как не очень славно Трамп закончил избирательную кампанию. Поскольку он ее закончил не очень хорошо, то он хромая утка и будет хромой уткой два года, поэтому с ним нельзя разговаривать. Это, конечно, никуда не годится, такие оценки, которые от одного мирового лидера адресуются другому мировому лидеру, просто не выдерживают никакой критики. И если Трамп этого не понимает, это очень плохо и для него, и для остальных».

Потом Трамп, также в Twitter, объяснил, почему 10 ноября не стал посещать американское мемориальное кладбище в Париже, что стало причиной скандала. По словам президента, на вертолете нельзя было лететь из-за нулевой видимости, а поездку на автомобиле ему запретила служба безопасности.