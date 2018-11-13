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За что Трамп атаковал Макрона в Twitter?
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За что Трамп атаковал Макрона в Twitter? 

BFM.RU + ещё 8 5 часов назад
Фото: BFM.RU
В Елисейском дворце отказались комментировать твиты Дональда Трампа с критикой в адрес Эммануэля Макрона. Об этом сообщила радиостанция France Info. На вопрос журналиста в канцелярии президента Франции отметили, что не хотят оказывать влияние на отношения между политиками комментарием на эту тему.
Ранее американский президент сделал сразу несколько записей в Twitter о французском коллеге. В частности, Трамп написал, что Макрон пытается отвлечь внимание от своего низкого рейтинга одобрения и высокого уровня безработицы во Франции.
Хозяин Белого дома также раскритиковал предложение о создании единой европейской армии и введении пошлин на американское вино и закончил свою тираду фразой Make France great again. Что стоит за твиттер-атакой Трампа на французского президента?
Владимир Брутер эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований «На самом деле, у Трампа просто чешется, он любит порассуждать, он вообще себя так ведет. А что касается того, почему он к этому вернулся, очевидно, у него остались какие-то впечатления и он решил ими поделиться с широкой общественностью. В первую очередь это, конечно, касается французской армии. Мне кажется, что рассуждения Трампа о французской армии, о немецком языке, о рейтинге Макрона выходят за рамки того, что принято в политике. Давайте тогда будем рассуждать о том, как не очень славно Трамп закончил избирательную кампанию. Поскольку он ее закончил не очень хорошо, то он хромая утка и будет хромой уткой два года, поэтому с ним нельзя разговаривать. Это, конечно, никуда не годится, такие оценки, которые от одного мирового лидера адресуются другому мировому лидеру, просто не выдерживают никакой критики. И если Трамп этого не понимает, это очень плохо и для него, и для остальных».
Потом Трамп, также в Twitter, объяснил, почему 10 ноября не стал посещать американское мемориальное кладбище в Париже, что стало причиной скандала. По словам президента, на вертолете нельзя было лететь из-за нулевой видимости, а поездку на автомобиле ему запретила служба безопасности.
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