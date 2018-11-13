WSJ: США требуют от КНР конкретных предложений по торговой сделке

Вашингтон пытается добиться от Пекина конкретных предложений до возобновления торговых переговоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Китай активно сопротивляется «нажиму» США.

Как отмечается, Пекин не хочет выдвигать предложения по сделке с США до переговоров, потому что опасается потерять свое преимущество.

При этом в правительстве США рассчитывают на то, что Пекин уступит требованиям Вашингтона до встречи американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином

Ранее сообщалось, что в КНР оценили последствия торговой войны с США.