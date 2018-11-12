СМИ: в России предложили обложить газировку акцизом

МОСКВА , 12 ноя — РИА Новости . Сладкие газированные напитки в России могут обложить акцизами, соответствующее предложение, как пишут "Известия" , выдвинул экспертный совет при правительстве в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья».

Проект, который входит в нацпроект «Демография», направлен на снижение потребления сахара населением. Согласно оценке авторов инициативы, нововведение мотивирует граждан переходить на здоровое питание.

Как сообщают «Известия», минимальный размер акциза на газированные напитки в случае его введения составит 20% от розничных цен на продукт, на данный момент подобным налогом облагается алкогольная продукция и этиловый спирт.

Идея о введении акцизов на так называемые «вредные» товары на протяжении долгого времени обсуждается различными ведомствами. Так, в конце 2015 года законопроект о введении акцизов на газировку и картофельные чипсы в парламент внес депутат "Справедливой России" Олег Михеев . Тогда правительство не поддержало законопроект.

В начале 2016 года власти начали обсуждать вопрос введения акцизов на пальмовое масло и некоторые продукты с высоким содержанием жиров и сахара.

Предполагалось, что такая мера, с одной стороны, снизит потребление россиянами вредных продуктов, с другой — пополнит бюджет доходами от акцизов. Однако до сих пор инициатива находилась на стадии обсуждения.