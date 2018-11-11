Ещё
«Зениту» может помочь Маркизио
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Зениту» может помочь Маркизио 

News.ru + ещё 2 59 минут назад
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал грядущий матч 14-го тура чемпионата России против «Зенита». По его словам, у «сине-бело-голубых» есть два ведущих игрока.
«Выделю нападающего Артёма Дзюбу, он на чемпионате мира и после показывает высокий уровень, хорошо цепляется за мячи, забивает. Ещё отмечу Клаудио Маркизио — он пока адаптируется, но исполнитель высококлассный, он поможет «Зениту»», — цитирует «Спорт-Экспресс» Облякова.
Встреча команд пройдёт 11 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00.
Ранее сообщалось, что клубный автобус «Зенита» в столице встретили фаерами.
News.ru: последние новости
Японская капсула с МКС упала в Тихий океан СБУ пригрозила уголовным делом за выборы в ДНР и ЛНР Туск опасается большой войны в Европе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу935
Путин и Трамп пожали руки171
Шанс для России: Турцию не взяли в Евросоюз162
Названа причина смерти Юлии Волчковой23
Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным555
Видео
01:32
Когда в Москве наступит настоящая зима
Погода Новости Москвы
10:08
Шанс для России: Турцию не взяли в Евросоюз
Ближний Восток В мире
00:43
Волочкова сделала заявление после падения на концерте
Шоу-бизнес
00:46
Путин показал Трампу большой палец
Политика
01:51
Названа причина смерти Юлии Волчковой
Шоу-бизнес
02:28
Еще один: Австрия задержала российского шпиона
В мире Политика
01:01
Под присмотром 90 наблюдателей: Донбасс выбирает власть
В мире Статьи
02:26
Потеряли жемчужину: Киев плачет по Крыму
В мире Статьи
01:23
Украинский генерал обвинил Меркель в срыве плана Киева
В мире Украина
00:20
Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение