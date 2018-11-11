«Зениту» может помочь Маркизио

«Выделю нападающего Артёма Дзюбу, он на чемпионате мира и после показывает высокий уровень, хорошо цепляется за мячи, забивает. Ещё отмечу Клаудио Маркизио — он пока адаптируется, но исполнитель высококлассный, он поможет «Зениту»», — цитирует «Спорт-Экспресс» Облякова.

Встреча команд пройдёт 11 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00.

Ранее сообщалось, что клубный автобус «Зенита» в столице встретили фаерами.