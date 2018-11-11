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Ефремов получил «тортом в лицо» в честь 55-летия
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Ефремов получил «тортом в лицо» в честь 55-летия 

Газета.Ru 9 часов назад
Актера Михаила Ефремова коллеги поздравили с днем рождения необычной акцией. В четь 55-летия актер получил тортом в лицо прямо во время спектакля "Чапаев и Пустота". Об этом сообщил менеджер проекта Константин Филиппов, пишет НСН.
Отмечается, что спектакль проходил на сцене в канун юбилея актера. Ефремов играл главврача психбольницы и легендарного комдива Чапаева.
"Во время спектакля в самый неожиданный для актера момент актер Павел Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо", — сказал Филиппов.
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