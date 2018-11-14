Законопроект о запрете металлических клеток и изолирующих кабин в залах суда внесен в Госдуму

Члены Совета Федерации во главе с Андреем Клишасом внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете любых защитных кабин в залах судебных заседаний. Документ опубликован в электронной базе Госдумы

«Законопроектом предлагается установить запрет на использование в залах судебных заседаний любых защитных кабин, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины», — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, подозреваемый, обвиняемый или подсудимый, помещенный в защитную кабину, физически и психологически изолирован от судебного заседания. В первую очередь это касается контакта со своим адвокатом и, соответственно, реализации его права на получение квалифицированной юридической помощи. Также отмечается морально-психологический аспект данной проблемы. В документе отмечается, что общество в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в «клетках», будь то металлические или же стеклянные конструкции.