Китай потребовал от США не подрывать стабильность в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 10 ноября. / ТАСС /. Соединенные Штаты должны воздержаться от действий, подрывающих стабильность в Южно-Китайском море и нарушающих суверенитет Китая . Такое требование выдвинула китайская сторона на двусторонних стратегических переговорах в Вашингтоне, сообщает в субботу МИД КНР.

"Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша (Спратли). Мы будем твердо защищать свое право контроля над соответствующими территориями и акваториями", — приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства выдержки из заявления китайской стороны, сделанного в ходе 2-го стратегического диалога по дипломатии и безопасности. В нем приняли участие глава Пентагона Джеймс Мэттис , госсекретарь США Майкл Помпео , министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи

"Соединенные Штаты должны проявить уважение к существующим фактам и перестать подрывать суверенитет КНР, наносить ущерб нашим интересам в области безопасности. Вы должны сыграть конструктивную роль в поддержании мира и порядка в Южно-Китайском море — тем самым будут снижены риски в сфере безопасности", — говорится в заявлении.

30 сентября эсминец ВМС США «Декатур» (USS Decatur, DDG-73) при проведении операции «по обеспечению свободы навигации» в Южно-Китайском море прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов в акватории архипелага Спратли (Наньша), созданных Китаем. В дальнейшем, как отметил представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун , китайский эсминец «Луян» приблизился к американскому кораблю, совершив «небезопасный и непрофессиональный маневр».

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелагов Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. США и Япония обвиняют КНР в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы.

2-й раунд китайско-американских переговоров по безопасности состоялся 9 ноября. В ходе консультаций стороны обсудили ряд ключевых региональных проблем, в частности, ситуацию на Корейском полуострове, а также тайваньский вопрос. Отдельное внимание было уделено обстановке на Ближнем Востоке и в Афганистане.