Полиция Германии раскрыла крупнейший заговор неонацистов

Они подражали солдатам Верхмата, мечтали избавить Европу от мигрантов и планировали массовое убийство политиков с левыми взглядами. Уголовная полиция Германии , утверждают газеты, раскрыла крупнейший заговор неонацистов. 200-ти бойцов и ветеранов элитных подразделений готовили военный переворот. Вся история настолько напоминает киносценарий, что следователи поначалу сочли ее фантазией подвыпивших офицеров. Что выяснилось в результате?

"День-Х", тайные встречи, закрытые группы в соцсетях и мессенджерах, планы ликвидации политиков. Статья в журнале Focus рисует жуткую картину заговора неонацистов в немецкой армии. В подпольную группу входило около 200 человек — офицеры вооруженных сил и спецназа KSK. В составленном ими «расстрельном списке» — имена лидера левых Дитмара Барша, министра иностранных дел Мааса, бывшего федерального президента Гаука.

"По сообщениям свидетелей, военные на личных встречах и в чат-группах обсуждали конкретные плана на случай наступления «дня X». Политиков, вызывающих у участников группы осуждение, планировалось вывезти в определенное место с целью убийства. Кроме того, военные якобы подготовили секретные хранилища оружия и топлива", — пишет Focus.

Поводом для массовой проверки Бундесвера стал скандал, разразившийся в мае прошлого года, когда в венском аэропорту при попытке забрать пистолет, спрятанный в туалете, был задержан обер-лейтенант Франко А. В его часть прибыла инспекция во главе с Фон дер Ляйен. Госпожа министр обороны тогда вышла из казармы в шоке — в комнате офицера ей показали нарисованного на стене солдата Вермахта и муляж МР40.

"Вермахт ни в какой форме не является основоположником традиций для Бундесвера, — отметила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. — Каким образом в этом помещении оказались «экспонаты Вермахта»?".

В результате обыска были найдены улики, указывающие на то, что целью обер-лейтенанта было осуществление серии терактов, с тем, чтобы спровоцировать немцев на агрессию в отношении мигрантов. В связи с подозрением, что он не мог действовать один, органы начали прочесывать Бундесвер. Теперь выяснилось, что, как минимум, один сотрудник военной контрразведки, сливал информацию.

Еще одна цитата издания: «Работе следователей федеральной уголовной полиции, судя по всему, в значительной степени мешал 42-летний подполковник военной разведки Германии, против которого прокуратура Кельна возбудила уголовное дело. Подозреваемый якобы предупреждал наиболее авторитетных членов спецназа, руководивших закрытым сообществом военных, о предстоящих обысках».

Не успела Германия переварить сообщения о том, что для отправки 8 тысяч солдат Бундесвера на учения НАТО в Норвегию, понадобилось наскребать бронежилеты и танки со всей страны, как тут новый удар по невысокой репутации армии. Впрочем, это только одни из симптомов более масштабной общественного явления, если не сказать болезни. Бундесверовских заговорщиков немецкие СМИ относят к числу «препперов» — людей, готовящихся к концу света, краху цивилизации, неважно, по какому сценарию он пройдет: астероид, супер вулкан, ядерные боеголовки или вирус зомби. Важно — стволы, консервы, спички, батарейки и хоть какой-то план действий.

Идея выживания в Апокалипсисе не признает границ, отделяющих друг от друга социальные или профессиональные группы — все они охвачены ей более-менее равномерно. Опасное отличие силовиков, убежденных в неизбежном наступлении «часа Х», состоит в том, что у них значительно больше возможностей придать этому не случайный, управляемый характер.