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Звезде «Друзей» предложили за $1 млн вернуться к роли в порно-пародии
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Звезде «Друзей» предложили за $1 млн вернуться к роли в порно-пародии 

Газета.Ru + ещё 14 8 ноября 2018
Фото: Газета.Ru
Американскому актеру Дэвиду Швиммеру предложили снова исполнить роль Росса Геллера в порно-пародии на сериал «Друзья» за $1 миллион. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на заявление сайта, сделавшего актеру предложение.
Как говорится в тексте обращения, сотрудники сайта, как и многие другие зрители, соскучились по его персонажу. В нем отмечается, что для того, чтобы сбылись мечты зрителей снова увидеть Росса на экране, он может снова сыграть эту роль, но в уже порнографической версии «Друзей».
В заявлении подчеркивается, что исполнителя на роль Рэйчел Грин уже нашли.
Ранее сообщалось, что Дэвид Швиммер спародировал своего двойника, который украл в магазине ящик пива.
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