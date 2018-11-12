Первая проверка весной не нашла нарушений на фото Цеповяза с крабами

Фотографии бандита Вячеслава Цеповяза в амурской тюрьме, на которых он ест икру и крабов, уже становились поводом для проверки, однако тогда никаких нарушений найдено не было. Об этом «Интерфаксу» рассказала Наталья Охотникова, глава региональной Общественной наблюдательной комиссии.

«Состава преступления в материалах тогда не нашли», — рассказала она.

Охотникова объяснила это тем, что фото, переданные проверяющим женой Цеповяза, были в документальном, но не электронном виде.

Кроме того, в ходе той проверки не удалось установить, где именно был заснят Цеповяз.

6 ноября в УФСИН по Амурской области подтвердили подлинность снимков Цеповяза с фалангой краба в руках и красной икрой на столе, датировав их 2015 годом.