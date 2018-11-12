Ещё
Первая проверка весной не нашла нарушений на фото Цеповяза с крабами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первая проверка весной не нашла нарушений на фото Цеповяза с крабами 

Рамблер + ещё 36 2 часа назад
Фото: Соцсети
Фотографии бандита Вячеслава Цеповяза в амурской тюрьме, на которых он ест икру и крабов, уже становились поводом для проверки, однако тогда никаких нарушений найдено не было. Об этом «Интерфаксу» рассказала Наталья Охотникова, глава региональной Общественной наблюдательной комиссии.
По ее словам, в апреле снимки «заинтересовали» Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Федеральную службу исполнения наказаний.
«Состава преступления в материалах тогда не нашли», — рассказала она.
Охотникова объяснила это тем, что фото, переданные проверяющим женой Цеповяза, были в документальном, но не электронном виде.
Кроме того, в ходе той проверки не удалось установить, где именно был заснят Цеповяз.
6 ноября в УФСИН по Амурской области подтвердили подлинность снимков Цеповяза с фалангой краба в руках и красной икрой на столе, датировав их 2015 годом.
В тот же день замглавы ведомства Валерий Максименко объяснил, что Цеповяз смог есть икру и крабов в тюрьме из-за коррупции. Также Максименко рассказал, что после обнародования снимков в колонии была проведена служебная проверка, в результате которой наказанию подверглись несколько человек.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин принял решение по пенсионным надбавкам депутатам170
Тюремщица пожаловалась на избиения начальниками105
В Кремле ответили на заглушку GPS во время учений НАТО40
Cотрудники ГИБДД «еле совладали» c голой автоледи264
Украинского агента «Вову» поймали и выдворили из России40
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
02:09
Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети
Интернет Наука и техника
04:03
В Кремле ответили на заглушку GPS во время учений НАТО
Политика
02:58
Год отлетать: «Роскосмос» откажется от «Союза»
Наука и техника Статьи
10:28
Путин принял решение по пенсионным надбавкам депутатам
Политика Общество
00:14
В минском ТЦ «Арена-Сити» обвалился потолок
Происшествия В мире
04:27
На Украине нашли мирное решение конфликта в Донбассе
Украина В мире
00:47
Синоптики рассказали о погоде на этой неделе
Погода Новости Москвы
00:37
В Москве запустят каршеринг электромобилей
Новости Москвы
02:45
«Мир накажет Россию, а мы — Донбасс»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение