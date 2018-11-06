Красная икра и крабы: ФСИН проверила фото Цеповяза

Управление ФСИН России по Амурской области провело служебную проверку появившихся в интернете фотографий, как осужденный к 20 годам строгого режима за участие в массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслав Цеповяз ест крабов, шашлык и красную икру, и пояснило, что они были сделаны в 2015 году, передает РИА «Новости»

«По факту размещения в сети интернет фотографий осужденного Вячеслава Цеповяза сообщаем, что по данному факту в 2018 году УФСИН России по Амурской области проведена служебная проверка. Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году», — говорится в сообщении.

Начальник отдела воспитательной работы с осужденными ФСИН Роман Котиков рассказал, что в местах заключения тот или иной осужденный в зависимости от своего положения может рассчитывать на разные условия «отсидки». И сотрудничают они с разным персоналом колоний и тюрем, вплоть до руководства.

«Обычный сотрудник что может пронести? Бутылку водки, банку икры и тому подобное. Но если человек, как там говорят, имеет «гостиничные» условия в камере, то об этом не могут не знать руководство колонии», — цитирует экс-силовика сайт mk.ru.

Такая «дружба» высокопоставленных сотрудников колонии с «авторитетами» — история вовсе не повсеместная, но даже в самых строгих, с образцовыми порядками «зонах» рано или поздно свои подходы к служащему персоналу колонии все-таки находятся, отметил Котиков.

«Кроме этого, тут может работать негласный договор между авторитетным «сидельцем» и администрацией «зоны» — ему дают поблажки, а он в ответ «держит» коллектив

в колонии «в узде». И тогда у руководства меньше голова болит от различных нежелательных происшествий и беспорядков. Вот такой бывает симбиоз», — заключил бывший сотрудник УФСИН.

При этом Котиков не стал отрицать, что в системе ФСИН коррупция в колониях и тюрьмах — явление частое.

«Люди везде разные. Даже в системе исполнения наказаний. Не все они чтят закон, хотя сами должны быть его воплощением. За взятки авторитетный сиделец может рассчитывать не только на еду, но и на спиртное. И даже на продукты «потяжелее». Также за определенную «мзду» авторитетные зеки вообще могут рассчитывать на холодильник, телевизор и сотовый телефон», — пояснил эксперт.

Массовое убийство в станице Кущевской (погибли 12 человек, в том числе четверо детей) произошло 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края и было совершено, по результатам расследования, членами ОПГ «Цапковские», курируемой Кутаисской.

Были убиты 51-летний хозяин дома Сервер Аметов, его 48-летняя супруга Галина, 19-летняя невестка Елена и ее годовалая дочка Амира, гости Владимир Мироненко с супругой Мариной, дочерьми Аленой и Ириной, тестем и тещей Виктором и Лидией Игнатенко. Кроме того, преступники расправились с соседями Аметова, зашедшими в гости — 36-летней Натальей Касьян и ее 14-летним сыном Павлом.

В декабре 2010 года президент России Владимир Путин в ходе программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» по поводу событий в Кущевской заявил, что происшедшее есть результат провала всей системы правоохранительных органов

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы Сергея Цапка Владимира Алексеева и Игоря Черных, которых обвинение называло «основными киллерами банды».

Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам, Николай Цапок — 20 годам, и Владимир Запорожец — к 19 годам.

Летом прошлого года в одиночной камере следственного изолятора №1 в Краснодаре было обнаружено тело Сергея Цапка. За день до этого осужденный в связи с ухудшением здоровья был доставлен в одну из краснодарских больниц с предварительным диагнозом «инсульт», передает НСН.

После первой медицинской помощи его перевели в медчасть СИЗО. В ночь на 7 июля при обходе камер врач обнаружил мертвого пациента «лежащим на кровати в естественной позе». Следствие заявило, что Цапок скончался от «острой сердечно-сосудистой недостаточности».