«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ 

«Манчестер Сити» обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Матч. который проходил на стадионе «Этихад», завершился со счетом 3:1 в пользу «горожан». "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В составе «Манчестер Сити»забитые мячи на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро и Илкай Гюндоган.
Единственный мяч за «красных дьяволов» забил Антони Марсьяль, успешно реализовав пенальти.
"Горожане" занимают первую строчку в таблице АПЛ, имея в акте 32 очка. «Манчестер Юнайдет» расположился на восьмом месте, набрав 20 баллов.
Ранее «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч АПЛ.
Чемпионат Англии. 12-й тур "Манчестер Сити" — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 Голы: 1:0 — Сильва, 12;2:0 — Агуэро, 48; 2:1 — Марсьяль (пенальти), 58; 3:1 — Гюндоган, 86.