«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Матч. который проходил на стадионе «Этихад», завершился со счетом 3:1 в пользу «горожан». "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Единственный мяч за «красных дьяволов» забил Антони Марсьяль , успешно реализовав пенальти.

"Горожане" занимают первую строчку в таблице АПЛ, имея в акте 32 очка. «Манчестер Юнайдет» расположился на восьмом месте, набрав 20 баллов.

Ранее «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч АПЛ.

Чемпионат Англии. 12-й тур "Манчестер Сити" — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 Голы: 1:0 — Сильва, 12;2:0 — Агуэро, 48; 2:1 — Марсьяль (пенальти), 58; 3:1 — Гюндоган, 86.