Россиян предупредили о 30-градусных морозах

На этой неделе в Якутии может похолодать до минус 33 градусов. Об этом пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на Гидрометцентр России

При этом в европейской части страны будет тепло. В Москве Подмосковье дневные температуры составят от двух до семи градусов тепла, а ночью будет холодать до минус двух.

Как уточняет агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», на неделе 5-11 ноября в столице ожидается сухая погода с температурой как минимум на пять градусов выше нормы.

Днем 6 ноября в Москве будет пять-семь градусов тепла. Самым теплым днем недели станет среда, 7 ноября, — воздух в столице прогреется до шести-восьми градусов тепла, а в области — до плюс четырех-девяти градусов. К концу недели температура воздуха снизится на полградуса-градус.