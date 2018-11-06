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Россиян предупредили о 30-градусных морозах
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Россиян предупредили о 30-градусных морозах 

Рамблер 1 час назад
Фото: Соцсети
На этой неделе в Якутии может похолодать до минус 33 градусов. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Гидрометцентр России.
При этом в европейской части страны будет тепло. В Москве и Подмосковье дневные температуры составят от двух до семи градусов тепла, а ночью будет холодать до минус двух.
Как уточняет агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», на неделе 5-11 ноября в столице ожидается сухая погода с температурой как минимум на пять градусов выше нормы.
Днем 6 ноября в Москве будет пять-семь градусов тепла. Самым теплым днем недели станет среда, 7 ноября, — воздух в столице прогреется до шести-восьми градусов тепла, а в области — до плюс четырех-девяти градусов. К концу недели температура воздуха снизится на полградуса-градус.
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