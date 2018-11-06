Стих Шнурова об уральской чиновнице разделил россиян на два лагеря

Стихотворение музыканта Сергея Шнурова , посвященное словам чиновницы о государстве, которое ничего не должно молодежи, стало причиной споров среди интернет-пользователей.

Шнуров назвал чиновницу «вещей Ольгой» и поблагодарил ее за «прямоту». По его мнению, из ее слов можно сделать вывод, что россияне «ни к чему вообще-то родились».

Некоторые пользователи согласились с лидером «Ленинграда».

«Стих прям в точку. Мы тараканы для власти», — написал в комментариях к его посту makar_s1 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Вещей Ольге не отмыться теперь, беги дорогая, беги!» — добавила ir.nik.

«А мы-то государству должныыы))) Спасибо, что позволило стать гражданами твоими, государство!» — отметила nesterova89.

«А зачем мы этому государству налоги платим? Мы не просили их с нас собирать!» — написала liudmilauyrievna.

Однако некоторые комментаторы согласились с чиновницей, посоветовав россиянам заботиться о себе самостоятельно.

«По сути, всё правильно она сказала! Просто через чур грубо и прямолинейно! А Шнур— хайпожор!» — заявил rb_ve_.

«Она права, просто вы *** [наглые молодые люди — прим.ред]. Налоги им вернуть, так вы вернетесь в каменный век без скорой, мчс и органов поддерживающих правопорядок», — добавил 5m_andre.

Пользователи отметили, что многие рожают детей «только из-за маткапитала» и живут в «нечеловеческих» условиях.

«Нужно принят тот факт, что государство, действительно, никому ничем не обязано. Это русские привыкли так жить. Попробуйте потребовать что-либо от Англии, Швейцарии! А когда детей рожают— это желание и решение только родителей!» — отметила veranesor.

Резонансное заявление сделала глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с молодыми волонтерами в Кировграде. Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, она сказала, что государство «вообще в принципе ничего не должно» молодежи.

«Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала чиновница.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание Глацких некорректным, пообещал разобраться в ситуации и напомнил, что государство проводит демографическую политику и имеет обязательства перед гражданами.

Глацких принесла извинения, отметив, что выразила свою мысль чересчур прямолинейно». Позже ее отстранили от должности.