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В ГД предложили сделать выговор свердловской чиновнице за слова о молодежи
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В ГД предложили сделать выговор свердловской чиновнице за слова о молодежи 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких должна извиниться за свои высказывания о молодежи, а руководству региона стоит сделать выговор чиновнице, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. В ролике женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "в принципе вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство их не просило рожать. Так чиновница ответила на вопрос о финансировании детских проектов в Кировграде.
"Сейчас многие накинутся на эту чиновницу, но мне кажется, что она не совсем правильно и точно выразилась и имела в виду что-то другое. Думаю, что она должна немедленно извиниться перед ребятами, с которыми она общалась, а руководитель региона должен сделать ей замечание, может быть, даже выговор. Ее задача как раз молодежь стимулировать, вовлекать в различные программы, привлекать инвестиции от руководства области", — заявил РИА Новости Свищев.
Депутат также подчеркнул, что "именно государство создает огромное количество программ для поддержки молодежи, стимулирует рождаемость, решает демографические проблемы, это как раз государственные задачи".
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