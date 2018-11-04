Более полумиллиона человек посетили фестиваль «День народного единства» в день открытия

Фестиваль "День народного единства" в Москве собрал на своих площадках 525 тыс. человек в день открытия 3 ноября. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"3 ноября площадки фестиваля "День народного единства" посетили 525 тысяч человек. Около 10,6 тысячи из них стали зрителями 49 концертов, 3,5 тысячи человек выступили в качестве артистов иммерсивных спектаклей на Манежной площади и площади Революции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 4,8 тыс. посетителей поучаствовали в народных играх и спортивных забавах, а более 20 тыс. гостей праздника покатались на каруселях.

По приведенным подсчетам, в рамках сырной и рыбной ярмарок гости фестиваля приобрели почти 3,4 тонны сыров и 1,1 тонны рыбы и морепродуктов. Кроме того, за первый день работы фестиваля москвичи съели почти 4 тыс. порций блюд, приготовленных по традиционным рецептам жителей регионов России, а также выпили 1200 литров чая и кофе.

Фестиваль "День народного единства" проводится в Москве с 3 по 5 ноября и организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В 2017 году на мероприятиях этого фестиваля побывали около 1,5 млн посетителей.