Ещё
Более полумиллиона человек посетили фестиваль «День народного единства»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более полумиллиона человек посетили фестиваль «День народного единства» в день открытия 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Фестиваль "День народного единства" в Москве собрал на своих площадках 525 тыс. человек в день открытия 3 ноября. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.
"3 ноября площадки фестиваля "День народного единства" посетили 525 тысяч человек. Около 10,6 тысячи из них стали зрителями 49 концертов, 3,5 тысячи человек выступили в качестве артистов иммерсивных спектаклей на Манежной площади и площади Революции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 4,8 тыс. посетителей поучаствовали в народных играх и спортивных забавах, а более 20 тыс. гостей праздника покатались на каруселях.
По приведенным подсчетам, в рамках сырной и рыбной ярмарок гости фестиваля приобрели почти 3,4 тонны сыров и 1,1 тонны рыбы и морепродуктов. Кроме того, за первый день работы фестиваля москвичи съели почти 4 тыс. порций блюд, приготовленных по традиционным рецептам жителей регионов России, а также выпили 1200 литров чая и кофе.
Фестиваль "День народного единства" проводится в Москве с 3 по 5 ноября и организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В 2017 году на мероприятиях этого фестиваля побывали около 1,5 млн посетителей.
ТАСС: последние новости
В Краснодаре в День народного единства открылся парк "Россия - моя история" Неизвестный насмерть сбил человека в Новой Москве и скрылся с места ДТП Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились фото «Адмирала Кузнецова» после аварии208
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II474
Дознаватель полиции умер в Башкирии25
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза328
Во ФСИН боятся появляться на улицах в форме71
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Политика
02:10
Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей
Новости Москвы
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение