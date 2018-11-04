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Летевший в Петропавловск-Камчатский самолет столкнулся с птицей
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Летевший в Петропавловск-Камчатский самолет столкнулся с птицей 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила информацию о столкновении самолета, летевшего из Москвы в Петропавловск –Камчатский, с птицей, следует из ее комментария.
Ранее СМИ сообщили, что в двигатель самолета «Аэрофлота», севшего в Петропавловске-Камчатском, попала птица.
"При выполнении послеполетного осмотра самолета рейса SU1730 Шереметьево — Петропавловск–Камчатский, прибывшего 3 ноября 2018 года, на фюзеляже обнаружены следы от столкновения с птицей. Воздушное судно от полётов отстранено", — сообщили в РИА Новости в пресс-службе авиакомпании в воскресенье.
Там добавили, что в связи с этим вылет рейса SU1731 Петропавловск –Камчатский— Шереметьево (время вылета по расписанию 04:25 мск 4 ноября 2018 года) задерживается до 09:50 мск 5 ноября.
"Пассажиры обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота", — добавил собеседник агентства.
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