Женщина отвоевала статус многодетной матери благодаря филологам

Мать пятерых детей Ольга Розенко выиграла суд, и официально признана многодетной матерью, хотя соцзащита настаивала на обратном, поскольку один из детей был рожден в Белоруссии

По российскому законодательству, многодетная мать может улучшить жилищные условия семьи, но при постановке на учет соцзащита отказала Розенко из-за формулировки в законодательстве:

«Под многодетными семьями понимаются семьи, проживающие на территории Сахалинской области , воспитывающие четырех и более детей, каждый из которых рожден на территории РФ и проживает в семье. Иными словами, для получения единовременной социальной выплаты в указанных многодетных семьях, все дети должны быть рождены на территории РФ. Таким образом, исходя из Вашего обращения, основания для получения Вами единовременной социальной выплаты отсутствуют», — сообщается ответном постановлении для Розенко.

Женщина обратилась к филологам за помощью в трактовке этого пассажа: «под многодетными семьями понимаются семьи, проживающие на территории Сахалинской области, воспитывающие четырех и более детей, включая усыновленных, каждый из которых рожден на территории Российской Федерации».

«Может родиться четверо детей на территории России, а один за ее пределами. Он может быть вторым, четвертым, каким угодно — об этом нет никаких упоминаний», — цитирует телеканал «Звезда» преподавателя русского языка Сергея Шарова

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«Хорошие новости из Южно-Сахалинска. Состоялся суд по иску мамы пятерых детей Ольги Розенко к соцзащите Сахалинской области, которая отказала ей в статусе многодетной по причине того, что один из детей был рожден не в России, а в Белоруссии. Ольга сообщила прямо из зала заседания: суд встал на ее сторону и иск полностью удовлетворил, несмотря на натиск представителей соцзащиты».

Кроме того, он заявил, что будет добиваться отмены абсурдной формулировки постановления правительства Сахалинской области: семья только тогда считается многодетной, если каждый ребенок рожден в России.

Напомним, Ольга Розенко обратилась к Шаргурову в октябре: рожденная преждевременно в Минске дочь появилась, когда Ольга гостила у родственников. Остальные дети родились в Южно-Сахалинске, Ольга живет там больше 20 лет, сообщает ФАН.