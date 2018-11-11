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Малкин впервые с весны 2015 года не набрал очков в четырёх матчах подряд
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Малкин впервые с весны 2015 года не набрал очков в четырёх матчах подряд 

Чемпионат.com + ещё 67 1 час назад
Фото: Reuters
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» дома разгромил «Аризону Койотс» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин снова завершил матч без набранных очков. Безрезультативная серия российского нападающего составляет уже четыре матча. В последний раз с ним такое происходило в сезоне-2014/15, когда он не набрал очки в пяти последних играх регулярного чемпионата (29 марта — 11 апреля).
До этой серии Малкин набирал очки на протяжении девяти матчей подряд, достигнув отметки в 950 очков за карьеру в лиге. В этом матче он провёл на льду 16 минут 11 секунд (0.45 — в большинстве, показатель полезность «0») и отметился одним броском по воротам и одним силовым приемом.
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