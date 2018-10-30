Упавший кран повредил часть палубы авианосца «Адмирал Кузнецов»

"Башенный кран левого бока ПД-50 упал в "техническую часть" палубы авианосца, где проходили ремонтные работы. В этом месте палуба была вскрыта, поэтому повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы", — сказал Гладышев.

В ночь на вторник в ходе доковых работ произошел перебой в подаче электричества, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока и ПД-50 резко ушел под воду. Инцидент произошел в поселке Росляково.

По данным властей, двое пострадавших остаются в больницах, двое получили амбулаторную помощь, еще один человек пропал без вести.