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Упавший кран повредил часть палубы авианосца «Адмирал Кузнецов»
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Упавший кран повредил часть палубы авианосца «Адмирал Кузнецов» 

РИА Новости 52 минуты назад
СЕВЕРОДВИНСК, 30 окт — РИА Новости. Упавший плавучего дока ПД-50 кран повредил лишь ту часть палубы авианосца "Адмирал Кузнецов", где проходили ремонтные работы, сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" (исполнитель контракта на ремонт корабля) Евгений Гладышев.
"Башенный кран левого бока ПД-50 упал в "техническую часть" палубы авианосца, где проходили ремонтные работы. В этом месте палуба была вскрыта, поэтому повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы", — сказал Гладышев.
В ночь на вторник в ходе доковых работ произошел перебой в подаче электричества, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока и ПД-50 резко ушел под воду. Инцидент произошел в поселке Росляково.
По данным властей, двое пострадавших остаются в больницах, двое получили амбулаторную помощь, еще один человек пропал без вести.
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