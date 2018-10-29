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МИД Китая прокомментировал введение новых санкций США по Ирану
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МИД Китая прокомментировал введение новых санкций США по Ирану 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 29 окт — РИА Новости. Китай выступает против применения односторонних санкций на фоне скорого восстановления санкций США в отношении Ирана, сотрудничество между Пекином и Тегераном соответствуют международным нормам и его необходимо уважать, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"С этой трибуны мы неоднократно заявляли о нашей позиции, Китай выступает против применения экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций, основанных на внутренних законах той или иной страны. Это четкая и неизменная позиция Пекина", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, сократит ли КНР импорт иранской нефти.
Он подчеркнул, что "Китай и Иран ведут обычное сотрудничество в соответствии с нормами международного права, оно абсолютно законно, его необходимо уважать и защищать".
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" международных посредников Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.
США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.
По данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти из Ирана в сентябре снизился на 800 тысяч баррелей в день по сравнению с показателем второго квартала 2018 года — до 1,63 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в Иране в сентябре снизилась до минимального за 2,5 года уровня — 3,45 миллиона баррелей в сутки.
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