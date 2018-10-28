Фото: дочь Джонни Деппа снялась голой в сессии с Памелой Андерсон

Памятное мероприятие получит освещение в ноябрьском номере журнала V Magazine, в котором девушки представили новые модные тряпочки и обложку которого украсило топлес-фото Лили-Роуз.

Дополнительные снимки — внутри. К ним прилагается интервью, в котором Депп рассказывает о своих трудовых победах и хобби. Признавшись, в частности, что очень любит читать, а ее любимый автор — Харуки Мураками

Автор всех фото — Люк Гилфорд, с которым барышне сотрудничать не впервой.

Лили-Роуз Мелоди Депп еще в школе начала участвовать в театральных постановках. Первый профессиональный киноопыт — в гротескном бодихорроре Кевина Смита "Бивень", где она снялась вместе с отцом. После были "Йоганутые" того же автора.

Ранее мы писали, что продолжения "Пиратов Карибского моря" обойдутся без Джонни Деппа.