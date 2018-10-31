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На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами
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На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами 

Газета.Ru + ещё 31 2 часа назад
Представители управления ГИБДД по Москве сообщили о том, что на юго-востоке Москвы произошло столкновение трех транспортных средств, предает агентство городских новостей «Москва».
"На пересечении ул. Таганрогская с ул. Краснодарская произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Пострадал один человек", — сообщили в ГИБДД.
Отмечается, что на месте инцидента устанавливаются обстоятельства произошедшего. По словам источника, в результате произошедшего один человек оказался зажат в салоне автомобиля, сотрудники МЧС принимают меры по его извлечению.
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