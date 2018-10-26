Ещё
Власти Германии запретили хоронить экс-главу ГДР на Мемориале социалистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Германии запретили хоронить экс-главу ГДР на Мемориале социалистов 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Reuters
Власти Германии не разрешили захоронить прах бывшего руководителя ГДР Эриха Хонеккера и его супруги Маргот на Мемориале социалистов в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Управление по охране окружающей среды Берлинского Сената, отвечая на парламентский запрос фракции ХДС в земельном парламенте, заявило, что захоронение четы Хонеккер на мемориале невозможно.
В ведомстве отметили, что захоронения на Мемориале социалистов не проводятся с 1989 года. В настоящий момент объект находится под охраной как памятник старины.
Роберто Яньес, внук Хонеккеров, рассказал, что урны с прахом его деда, скончавшегося в 1994 году, и Маргот Хонеккер, умершей в 2016 году, находятся у друга семьи и так и не были захоронены.
Газета.Ru: последние новости
Лавров встретился с лидерами сирийской оппозиции "Анжи" запрещено регистрировать новых игроков "Боруссия" разгромила "Штутгарт" и сохранила лидерство в чемпионате Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе264
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон34
ЧП в Приморье и другие события дня8
Путина позвали в Вашингтон926
Жена назвала причину смерти Караченцова138
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение