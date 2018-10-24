«Авандард» победил минское «Динамо» в матче КХЛ 

Омский «Авандард» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встереча прошедшая в Балашихе, завершилась со счётом 4:3 в пользу омичей.
В основное время матча за «Авангард» забили Сергей Широков, Вилле Покка и Андрей Стась. «Динамо» ответило шайбами Андрея Костицына и Александра Когалева, оформившего дубль.
В овертайме победную шайбу забросил Илья Михеев.
Для минского клуба это поражение стало десятым подряд.
Ранее сообщалось, что СКА проиграл «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ.