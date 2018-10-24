Ещё
«Авандард» победил минское «Динамо» в матче КХЛ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Авандард» победил минское «Динамо» в матче КХЛ 

RT на русском 2 часа назад
Омский «Авандард» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встереча прошедшая в Балашихе, завершилась со счётом 4:3 в пользу омичей.
В основное время матча за «Авангард» забили Сергей Широков, Вилле Покка и Андрей Стась. «Динамо» ответило шайбами Андрея Костицына и Александра Когалева, оформившего дубль.
В овертайме победную шайбу забросил Илья Михеев.
Для минского клуба это поражение стало десятым подряд.
Ранее сообщалось, что СКА проиграл «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ.
RT на русском: последние новости
Как продвигается урегулирование конфликта в Сирии Тренер заявил, что «Порту» намерен использовать слабые стороны «Локомотива» в матче ЛЧ Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактёров в мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомбардировщик нештатно выпустил ракету под Челябинском48
Одобрены новые правила для «шенгена»8
Названа еще одна угроза для РФ от США7
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США1113
Рушатся мосты и стены: стихия ударила по Кубани74
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение