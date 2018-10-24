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Москву уплотнят 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил о том, что уплотнение существующей застройки является единственным вариантом для развития российской столицы. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Концепция развития, когда город уплотняется, и становится больше недвижимости на квадратный метр — придумана не сегодня и не нами. Правда в том, нравится нам или не нравится, но живя в мегаполисе, мы будем иметь с этим дело и дальше», — подчеркнул Кузнецов.
Главный архитектор столицы отметил также, что разрозненная застройка является неудобной для города, в том числе, на уровне организации транспорта и коммунальных систем.
«Есть общемировые тенденции в строительстве, которые последние 150-200 лет идут в одном направлении и не сворачивают. Это проверенный временем тренд, что города уплотняются. Мы можем только сделать это архитектурно более интересно и найти подход более гуманный», — заключил Кузнецов.
В 2016 году аналитики компании «ИНКОМ-Недвижимость» исследовали плотность застройки в районах Москвы. Самой застроенной территорией оказался район Новокосино, сосредоточивший в себе 12 процентов жилого фонда Восточного административного округа столицы. Площадь района занимает при этом всего 2 процента территории ВАО.
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