В Туапсинском районе восстановлены сельские дороги

СОЧИ , 27 октября. / ТАСС /. Последствия оползня ликвидированы на участке поселок Октябрьский — село Гунайка Четвертая, открыта дорога от села Георгиевское до аула Большое Псеушхо, восстановлено движение до села Анастасиевка в Туапсинском районе Краснодарского края . Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В пресс-службе напомнили, что в результате сильных осадков в районе были повреждены и разрушены автомобильные дороги и дорожные сооружения — мосты и водопропускные трубы. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для устранения последствий стихии в Туапсе был организован оперативный штаб. Работы по расчистке и восстановлению дорог велись круглосуточно.

"Минувшей ночью ликвидированы последствия оползня на участке поселок Октябрьский — село Гунайка Четвертая. Были задействованы три подрядные организации, на всем протяжении обеспечен проезд транспортных средств. Кроме того, открыта дорога от села Георгиевское до аула Большое Псеушхо, где были разрушения покрытия проезжей части. Движение восстановлено также до села Анастасиевка", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на автомобильной дороге село Шаумян — хутор Терзиян ведутся работы по ремонту разрушенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также по очистке от карча и наносов. «Последствия стихии также устраняют на участке село Шаумян — село Садовое. Привлечены восемь единиц техники. Эти работы не мешают проезду машин», — сказали в пресс-службе.