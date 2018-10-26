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Росс из «Друзей» показал своему двойнику, как нужно воровать пиво
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Росс из «Друзей» показал своему двойнику, как нужно воровать пиво 

Вести.Ru + ещё 29 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Американский актер Дэвид Швиммер, сыгравший Росса в сериале «Друзья», продемонстрировал своему британскому двойнику, как нужно воровать пиов в магазине. Ранее сообщалось, что в городе Блэкпуле человека, похожего на Швиммера, ищут за воровство.
В результате резонанса, который вызвал пост британской полиции в соцсетях, Швиммер опубликовал у себя в «Твиттере» видео, в котором он выносит ящик пиво из магазина. Одет актер точно так же, как его британский «двойник».
Officers, I swear it wasn't me. As you can see, I was in New York. To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation. #itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR
— schwim (@DavidSchwimmer) 24 октября 2018 г.
"Офицеры, клянусь, что это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке. Удачи полиции Блэкпула в расследовании", — отметил актер.
pic.twitter.com/XcITLdmEsk
— Alamo_on_the_rise (@AlamoOnTheRise) 24 октября 2018 г.
24 октября британская полиция опубликовала пост, в которо попросила найти вора из магазина. Полезных советов в комментариях оказалось крайне мало, зато шуток о сходстве актера и преступника — хоть отбавляй.
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