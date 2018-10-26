Росс из «Друзей» показал своему двойнику, как нужно воровать пиво

Американский актер Дэвид Швиммер , сыгравший Росса в сериале «Друзья», продемонстрировал своему британскому двойнику, как нужно воровать пиов в магазине. Ранее сообщалось, что в городе Блэкпуле человека, похожего на Швиммера, ищут за воровство.

В результате резонанса, который вызвал пост британской полиции в соцсетях, Швиммер опубликовал у себя в «Твиттере» видео, в котором он выносит ящик пиво из магазина. Одет актер точно так же, как его британский «двойник».

Officers, I swear it wasn't me. As you can see, I was in New York. To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation. #itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) 24 октября 2018 г.

"Офицеры, клянусь, что это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке. Удачи полиции Блэкпула в расследовании", — отметил актер.

pic.twitter.com/XcITLdmEsk

— Alamo_on_the_rise (@AlamoOnTheRise) 24 октября 2018 г.

24 октября британская полиция опубликовала пост, в которо попросила найти вора из магазина. Полезных советов в комментариях оказалось крайне мало, зато шуток о сходстве актера и преступника — хоть отбавляй.