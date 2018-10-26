Керченский стрелок смоделировал место будущего преступления

Как пишет «Коммерсантъ», в последние дни оперативники и следователи СКР смогли собрать довольно много информации о личности и увлечениях 18-летнего подростка. Выяснилось, что перед нападением он сделал дома своеобразный электронный фотоколлаж. Его любимыми компьютерными играми были Doom и GTA, и на фон скриншота с экрана первой он наложил изображения коридоров и помещений колледжа. Сейчас проводится экспертиза, которая должна установить, совершал ли Росляков убийства, руководствуясь именно этой схемой, найденной на флешке в его сумке. Среди самых частых запросов, которые он вводил в поисковые системы, были слова «дробовик», «террор», «террорист», «казни» и т. п. Также студент активно искал и просматривал видео в интернете с изображением различных расправ.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в учебном учреждении и устроил стрельбу. В результате погиб 21 человек, пострадали около 70. Сам нападавший покончил с собой.