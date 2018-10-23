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Фестиваль авторской фотокниги Fotobookmarket пройдет в Москве
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Фестиваль авторской фотокниги Fotobookmarket пройдет в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Первый фестиваль авторской фотокниги Fotobookmarket пройдет в Москве с 2 по 4 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Мероприятия пройдут в Сахаровском центре. В культурной программе презентации книг, лекции, портфолио-ревю и автограф-сессии. Свои работы представят как известные, так и начинающие фотографы, в том числе Игорь Мухин, Артем Житенев, Алексей Мякишев, Евгений Фельдман и Андрей Иванов. Вход на фестиваль бесплатный.
Подобные фестивали проходят по всему миру, в частности в Париже, Лондоне, Амстердаме, Токио, Шанхае и Нью-Йорке.
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