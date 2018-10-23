Фестиваль авторской фотокниги Fotobookmarket пройдет в Москве

Первый фестиваль авторской фотокниги Fotobookmarket пройдет в Москве с 2 по 4 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Подобные фестивали проходят по всему миру, в частности в Париже, Лондоне, Амстердаме, Токио, Шанхае и Нью-Йорке.