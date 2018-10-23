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Как проходит реставрация Новоспасского монастыря в Москве
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Как проходит реставрация Новоспасского монастыря в Москве 

ТВ Центр + ещё 3 59 минут назад
Фото: ТВ Центр
Обитель начала свою историю в 1282 году и сочетает архитектурные стили разных эпох. О том, над чем сейчас трудятся реставраторы — репортаж Елены Макаровой.
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