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Как проходит реставрация Новоспасского монастыря в Москве
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Как проходит реставрация Новоспасского монастыря в Москве
ТВ Центр
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ещё 3
59 минут назад
Фото:
ТВ Центр
Комментарии
Обитель начала свою историю в 1282 году и сочетает архитектурные стили разных эпох. О том, над чем сейчас трудятся реставраторы — репортаж
Елены Макаровой
.
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