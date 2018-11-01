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В МИД обеспокоены намерением США выйти из ДРСМД
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В МИД обеспокоены намерением США выйти из ДРСМД 

РИА Новости + ещё 143 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Заявление Трампа о намерении выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приступить к разработке запрещенных по договору вооружений вызывает серьезнейшую озабоченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявление президента США от 20 октября о намерении выйти из договора, приступить к разработке запрещенных по договору вооружений вызывает глубокое сожаление и серьезнейшую обеспокоенность", — сказала Захарова на брифинге.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.
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