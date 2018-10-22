Путин: Севастополь всегда был в составе России

Севастополь юридически всегда был в составе России . Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче — незаконной передаче — Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР», — отметил глава государства.

Незаконной данная передача была, потому что, по словам главы государства, соответствующее решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а после утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А ведь по закону подобные вопросы необходимо было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР.

"Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины", — добавил президент, добавив, что таким образом формально и юридически этот город всегда являлся частью России.