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Глава СПЧ считает преждевременным говорить о причинах трагедии в Керчи
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Глава СПЧ считает преждевременным говорить о причинах трагедии в Керчи 

РИА Новости + ещё 137 1 час назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает преждевременным говорить о причинах трагедии в Керчи до полного расследования.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.
"Надо сначала разобраться, что там произошло. Пусть сначала правоохранительные органы скажут, что там было, проведут все экспертизы, и тогда можно будет делать какие-то выводы о причинах и условиях", — сказал Федотов российским журналистам. В Афинах глава СПЧ участвовал в правозащитной конференции.
"Меня в данном случае интересуют причины и условия. Что способствовало совершению этого преступления? Что у нас не так в этом техникуме или в системе образования? Или что у нас не так в системе психиатрической и психологической службы? Пусть сначала нам суд скажет, что это было, а потом делать выводы. Сейчас, я считаю, их категорически нельзя делать. Дело серьезное, столько погибших", — сказал глава СПЧ.
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