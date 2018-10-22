Ещё
Кремль: выход США из договора о РСМД сделает мир более опасным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде

Кремль: выход США из договора о РСМД сделает мир более опасным 

Ведомости + ещё 115 22 октября 2018
Фото: Ведомости
В Кремле обеспокоены намерение США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Подобные шаги, будет они предприняты, в реальности сделают мир более опасным», — заявил Песков.
Пока США не предприняли никаких действий для выхода из договора, обратил внимание Песков, напомнив, что процедура выхода из договора прописана в самом документ и занимает полгода. Путин неоднократно отвергал какие-либо обвинения в адрес России в нарушении положений договора о сокращении РСМД, напомнил Песков: «Напротив, достаточно экспертно, на различных уровнях, мы приводили доказательства того, что именно США размывают основы этого договора».
Намерение США выйти из договора об РСМД станет одной из тем переговоров Путина и советника Трампа Джона Болтона, который прилетел в Москву. «Разумеется, эта тема будет подниматься с Болтоном. Конечно, нам нужно будет выслушать какие-то объяснения американской стороны по этому вопросу. Потому что это — вопрос стратегической безопасности, и еще раз повторяю, такие намерения способны сделать мир более опасным», — отметил Песков
Президент Дональд Трамп объявил в воскресенье, что США выйдут из советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «Придется разрабатывать такие вооружения, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам и не скажут: „Давайте поумнеем, и никто не будет разрабатывать эти вооружения“, — заявил Трамп (цитата по ТАСС). — Но если Россия делает это [нарушает договор] и Китай делает это, а мы соблюдаем [договор], это неприемлемо». По данным телеканал Fox News сообщил, что о выходе США из договора официально объявит Болтон, начавший визит в Москву.
Новость дополняется…
Ведомости: последние новости
«Норникель» заключил крупный контракт на поставку металла немецкой BASF ФАС предложила правительству не повышать акцизы на топливо Спектакль-экспедицию «Сквозь» можно рассматривать как заявку для книги рекордов Гиннеса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная цель керченского стрелка214
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку91
Кремль раскрыл охват антиукраинских мер216
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин190
Украинский политолог оценил ответ Путина220
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
02:49
Эрдоган назвал убийство Хашкаджи спланированным
Ближний Восток В мире
09:58
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин
Политика Статьи
00:46
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку
Происшествия Статьи
01:40
Москвичам пообещали снег и заморозки
Погода Новости Москвы
00:31
Названа стоимость сноса Ховринской больницы
Новости Москвы
00:53
Кремль раскрыл охват антиукраинских мер
Политика В мире
01:06
Названа главная цель керченского стрелка
Происшествия
00:41
США возобновили ядерную гонку вооружений
Армия Оружие
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение