Девушка футболиста «Вест Хэма» сделала откровенное фото на фоне собора в Лондоне

Нападающий «Вест Хэма» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес встречается с известной австралийской моделью Сарой Кохан. 24-летняя девушка известна своей любовью к пикантным фотографиям и популярной страничке в инстаграме — более 1,2 млн подписчиков. На днях Сара выложила откровенное фото на фоне Собора Святого Павла в Лондоне. Девушка Хавьера Эрнандеса задрала платье и показала поклонникам свои прекрасные формы.

Сара любит делать сексуальные фотографии рядом с животными. Полученные снимки она с удовольствием выкладывает в инстаграме.

Сара много путешествует и активно ведет блог.

«Люблю быть обнаженной и есть суши», — так девушка подписала эту фотографию.

Сама Сара называет себя авантюрной, романтичной и спонтанной.