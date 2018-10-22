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Девушка футболиста «Вест Хэма» сделала откровенное фото на фоне собора в Лондоне
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Девушка футболиста «Вест Хэма» сделала откровенное фото на фоне собора в Лондоне 

SPORT24.ru 2 часа назад
Нападающий «Вест Хэма» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес встречается с известной австралийской моделью Сарой Кохан. 24-летняя девушка известна своей любовью к пикантным фотографиям и популярной страничке в инстаграме — более 1,2 млн подписчиков. На днях Сара выложила откровенное фото на фоне Собора Святого Павла в Лондоне. Девушка Хавьера Эрнандеса задрала платье и показала поклонникам свои прекрасные формы.
Сара любит делать сексуальные фотографии рядом с животными. Полученные снимки она с удовольствием выкладывает в инстаграме.
Сара много путешествует и активно ведет блог.
«Люблю быть обнаженной и есть суши», — так девушка подписала эту фотографию.
Сама Сара называет себя авантюрной, романтичной и спонтанной.
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