Бруклинские ведьмы наложили порчу на верховного судью 

Группа ведьм провела в Нью-Йорке магический обряд с целью наложить порчу на нового члена Верховного суда США Бретта Кавано. Чтобы заставить его «страдать», они вырезали имя Кавано на чёрной свече, облили её неким «маслом мести» и подожгли. Также, как утверждают организаторы, в обряде использовались гвозди из гробов и земля с кладбища, а собравшиеся скандировали заклинания перед алтарём. По словам владелицы магазина спиритической литературы Дакоты Браччале, акция была направлена против судьи и всех «насильников, а также тех, кто их защищает». В мероприятии приняли участие около 60 человек, хотя на странице акции в Facebook свою заинтересованность высказали около 16 тыс. пользователей. При этом около магазина прошёл протест: активисты призывали отказаться от колдовства. Повлиял ли магический обряд на самочувствие Кавано, не сообщается.