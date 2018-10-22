В понедельник жителей столицы ожидает прохладная погода 

Переменная облачность ожидается в первый рабочий день новой недели в столичном регионе, столбики термометров не поднимутся выше девяти градусов, осадков не ожидается.
«Переменная облачность. Без осадков», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Днем термометры в Москве покажут 7 — 9 градусов тепла. Ветер юго-западный скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
Ночью температура в столице опустится до нуля, местами возможны небольшие осадки.
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