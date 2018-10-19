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Жена пропавшего президента Интерпола рассказала о «грязных приемах» китайцев
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Жена пропавшего президента Интерпола рассказала о «грязных приемах» китайцев 

Lenta.ru + ещё 4 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жена бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя, который пропал после прилета в Китай в сентябре, боится за его жизнь. Об этом она рассказала в интервью BBC News.
Грейс Мэн считает, что ее муж стал жертвой политических преследований. «Я не уверена, что он жив. Они жестоки. Они используют грязные приемы. Это показывает, что они могут сделать все, что угодно. Даже представить не могу. Предела нет», — заявила она журналистам.
По словам женщины, ей самой угрожали по телефону: неизвестный заявил, что за ней охотятся две команды. Мэн добавила, что дети очень скучают по отцу.
Ранее Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что 64-летний Мэн Хунвэй находится в стране под следствием по подозрению во взяточничестве. До этого СМИ писали, что мужчина якобы оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.
7 октября стало известно, что мужчина подал в отставку с поста президента Интерпола, и его просьба была удовлетворена.
Мэн Хунвэй пропал после того, как 29 сентября отправился из Франции в Китай. За несколько часов до исчезновения он прислал жене фото ножа.
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