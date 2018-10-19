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Швейцарские солдаты устроили новобранцам дедовщину
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Швейцарские солдаты устроили новобранцам дедовщину 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В сети появилось видео из Швейцарии, на котором солдаты бросают камни и орехи в новобранца. Инцидент с дедовщиной в настоящее время расследуется властями, пишет The Independent.
На кадрах, которые первым опубликовал телеканал RSI, молодой человек стоит спиной к обидчикам. Затем раздаются возгласы «Готовься!» и «Огонь!», после чего в него летят камни.
Как сообщается, ролик был снят еще в сентябре в учебном отряде войск противовоздушной обороны в городе Эммен. Пострадавший не заявлял о произошедшем, в то же время видео активно распространялось среди солдат и в итоге дошло до его отца. Тот и поделился кадрами со СМИ.
Мужчина утверждает, что подобным издевательствам от старших в части подвергается не только его сын, но и еще несколько человек. При этом зачастую дедовщину списывают на «посвящение», а на видео попал лишь самый жестокий инцидент, отметил он.
В Вооруженных силах Швейцарии подчеркнули, что телесное наказание к солдатам не применяется. Расследование произошедшего намереваются завершить в течение нескольких недель.
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