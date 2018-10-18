5 культурных столиц Европы и Азии, которые необходимо посетить в этом году

Путешествия — это возможность узнать исторические особенности городов и познакомиться с их уникальной культурой. Европейский союз присуждает «титул» культурной столицы Европы каждый год. Награда достается городу, который поддерживает развитие местной культуры в разных областях — от традиционной кухни до архитектуры.

В Азии так же, как и в Европе существуют города с богатой историей и традициями. Они пользуются популярностью у путешественников круглый год. Компания Booking.com отобрала пять культурных центров по всему миру, в которых стоит побывать. В список вошли как европейские, так и азиатские города, получившие высокие оценки пользователей сайта за сферу культуры.

Пловдив — первая культурная столица Европы 2019 года. Это старинный город Европы с богатым культурным наследием и множеством исторических памятников. Римский театр — одна из главных достопримечательностей Пловдива. Он был обнаружен во время археологических раскопок в конце 60-х годов прошлого века, и сегодня считается одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников культуры в мире. Кстати, здесь регулярно проводятся представления. В городе также можно прогуляться по мощеным улочкам и осмотреть археологический комплекс Небет Тепе с руинами старинной крепости.

Где остановиться: апартаменты Domus Apartments City Center расположены в самом центре Пловдива в нескольких минутах ходьбы от Римского театра. Гости могут заказать бесплатную экскурсию по городу или насладиться его видами с красивой террасы.

Второй культурной столицей Европы-2019 признана Матера — город в отдаленном регионе Базиликата на юге Италии. В Матере множество гротов и пещер, а некоторые дома высечены прямо в известняковых скалах. Любителям истории стоит посетить городской музей Ридола. Благодаря многочисленным экспонатам, путешественники смогут познакомиться с повседневной жизнью древних обитателей города. В Матере целая сеть извилистых улочек и много красивых мест, откуда открывается потрясающий вид на загородную местность. Вечером многие патио превращаются в бары, а рядом с ними появляются киоски с уличной едой и музыканты, которые играют вживую. Атмосфера отличная!

Где остановиться: гостевой дом Le Dimore Dell' Idris расположен в районе Сасси и находится на горе Эрроне. Большинство номеров вырезано прямо в скале, что типично для Матеры. До главных достопримечательностей города можно дойти за считанные минуты, а вечером насладиться закатом с собственной террасы.

Катманду, Непал

Столица Непала — Катманду — уже давно стала центром искусства, истории и культуры страны. Атмосферу города создают, пожалуй, два явления: рикши и многочисленные храмы. Район Тамель привлекает туристов ночной жизнью и ресторанами, а Старый город — красивыми постройками. Вы можете посетить популярное место паломничества тибетских монахов, Ступу Катесимбху, и прогуляться до недавно восстановленного Сада шести сезонов, который еще называют Садом снов. Наряду с историческими памятниками, в Катманду появляется все больше современных художественных галерей для ценителей всего модернового. А еще здесь удивительно дружелюбные местные жители!

Где остановиться: в The Life Story есть все необходимое, чтобы к отдохнуть после насыщенного дня в городе. На территории имеется не только ресторан, но и экскурсионное бюро. Гостевой дом находится недалеко от аэропорта.

Пекин, Китай

Пекин — один из самых населенных городов мира и одна из четырех древних столиц Китая. В городе есть культурные памятники самых разных эпох, начиная от Великой Китайской стены и заканчивая современным Национальным стадионом. Путешественники, которые хотят вырваться из центра города с толпами туристов, могут осмотреть такие интересные достопримечательности на окраине, например, бывший дом правительства Дуаня Цижуя и деревянный театр Чжэнъицы, на сегодняшний день единственное здание театра с деревянной конструкцией в Китае. Пекин — это интересный и разнообразный город, который высоко ценят блюда местной кухни, которые можно попробовать на шумных улицах.

Где остановиться: в The Opposite House гости смогут по достоинству оценить архитектурный стиль Пекина. В этом отеле прослеживаются элементы классического китайского дизайна, и путешественникам предлагается размещение в современных номерах-студио. Гости могут посетить оздоровительный центр с крытым бассейном. Сотрудники отеля всегда готовы организовать посетителям осмотр местных достопримечательностей.

Анурадхапура, Шри-Ланка

Анурадхапура — одна из древних столиц Шри-Ланки, известная благодаря прекрасно сохранившимся памятникам архитектуры. В городе растет одно из старейших в мире деревьев — Шри Маха Бодхи — под которым, по преданию, Будда обрел просветление. Также в городе расположен один из центров сингальской цивилизации, пагода Джетавана. Сегодня рядом с пагодой обустроен музей, где можно узнать историю этого места и посмотреть на интересную коллекцию буддийских статуй. Путешественники рекомендуют Анурадхапуру как идеальное место для тех, кто хочет поближе узнать культуру Шри-Ланки.

Где остановиться: комплекс Rajarata Lodge может похвастаться удачным расположением и представляет собой оазис для отдыха после прогулок по городу. Гости могут выпить чай в частном саду, насладиться живописными видами и отправиться на велопрогулку по окрестностям.