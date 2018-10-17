В Москве прошел показ ARUT MSCW

15 октября прошел один из самых ожидаемых показов Mercedes-Benz Fashion Week Russia — ARUT MSCW. На подиуме также были представлены результаты коллаборации дизайнера и glo.

За два года существования бренд ARUT MSCW обрел репутацию одной из лучших марок нарядов для вечеринок: в коллекциях всегда много блеска, сияющих фактур, они пропитаны истинным духом восьмидесятых. Селебрити регулярно появляются на красных дорожках и в глянцевых изданиях уровня Vogue в вещах созданных ARUT MSCW. Бренд давно стал частым участником клипов поп-звезд и превратился в постоянного гостя Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia.

В новой коллекции была представлена коллаборация с glo: основатель бренда Арут сделал девайсы элементом шоу, создав серию аксессуаров и разработав образы, интерпретирующие лимитированную коллекцию glo через призму эстетики ARUT MSCW. В новой коллекции ARUT MSCW весна-лето 2019 куда меньше привычных пайеток и буйства красок. Они уступили место нарядам в timeless casual стиле: простой крой, разнообразные текстуры, практичность и безукоризненный стайлинг. «В каждом наряде — своя философия, это не просто одежда, а своего рода доспехи для женщин и мужчин», говорит Арут. Он смело играет с принтами и фактурами, создавая парные наряды для нее и для него.

В рамках коллаборации ARUT MSCW представил специальную линейку аксессуаров, каждый из которых посвящен лимитированной коллекции технологии нагревания табака glo, выпущенной в трех цветах — золотом Aurum, глянцевом черном Carbon и отливающим серебром Chrome. В капсульную коллекцию вошли комплект на руку из браслета для устройства и пяти колец — оммаж татуировке на руке дизайнера, массивная рэперская цепь в лучших традициях oldschool, пелерина с объемными элементами, инкрустированный девайс и серия ремней. Лаконичные сияющие девайсы glo, поверхность которых напоминает жидкий металл, органично сочетаются с массивными украшениями из коллекции, перекликаясь с одним из ключевых подиумных трендов — броскими аксессуарами

О дизайнере: ученик Central Saint Martins, Istituto Marangoni, Accademia Italiana, Scuola Politecnica di Design. На счету Арута работа в Dsquared2, Maison IRFE, сотрудничество с известными российскими брендами и титул ТОП-40 молодых дизайнеров мира