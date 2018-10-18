Тренер сборной России прокомментировал слухи о наборе игроков по блату

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался относительно поражения команды в решающем матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года против Австрии , передает «Чемпионат».

Наставник отрицает, что при определении состава он иногда исходит из интересов агентов, как многие утверждают.

"Мне просто интересно, кто высказывает такие предположения. Как говорится, на ком шапка горит, тот и кричит… Это совершенно непонятные для меня слухи. Кто хотя бы чуть-чуть меня знает, прекрасно понимает, что это невозможно. Полная чушь", — возразил Бушманов.

Он уверяет, что в молодежной сборной нет игроков, вызванных по блату.

"Понятно, что на молодёжном уровне может играть роль разница в один-два года, но мы старались подходить объективно, брать игроков, которые, во-первых, подходят под наш футбол, а, во-вторых, проявляют себя в клубах. На возраст смотрели в меньшей степени. Так вышло, что ребята 1998-го годов рождения смотрелись предпочтительнее", — рассказал специалист.

Молодежная национальная команда заняла третье место в отборочной группе после поражения от Австрии (2:3).