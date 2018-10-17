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В колледже Керчи прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
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В колледже Керчи прогремел взрыв, есть погибшие и раненые 

Letidor.ru + ещё 83 1 час назад
Фото: Letidor.ru
По данным Национального антитеррористического комитета в политехническом колледже произошел произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.
Около 12 часов дня в городе Керчь Республики Крым в здании политехнического колледжа произошел взрыв. По предварительным данным погибло десять человек, около 50 раненых. По указанию руководителя Оперативного штаба НАК на место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация находившихся в здании граждан, — сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета. Помощник главы крымского управления МЧС Р Ф Владимир Иванов сообщил, что несущие элементы здания не повреждены. Очевидцы утверждают, что взрыв произошел в столовой на первом этаже.
Фото: МЧС РФ
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