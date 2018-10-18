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«Локомотив» выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
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«Локомотив» выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи 

Газета.Ru + ещё 201 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Московский футбольный клуб «Локомотив» выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в ходе трагедии в Керчи, сообщает "Советский спорт".
"В Керченском политехническом колледже произошла трагедия, в результате которой погибли люди. «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении на официальном сайте «железнодорожников».
17 октября ученик четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и расстрелял людей в учебном заведении. В результате трагедии погибли 20 человек, 50 пострадали.
Ранее сообщалось, что ЦСКА начнет матч Евролиги с минуты молчания из-за трагедии в Керчи.
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