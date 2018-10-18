«Локомотив» выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

"В Керченском политехническом колледже произошла трагедия, в результате которой погибли люди. «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении на официальном сайте «железнодорожников».

17 октября ученик четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и расстрелял людей в учебном заведении. В результате трагедии погибли 20 человек, 50 пострадали.

Ранее сообщалось, что ЦСКА начнет матч Евролиги с минуты молчания из-за трагедии в Керчи.