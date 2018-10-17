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Троицкий сравнил Кокорина и Мамаева с нищими пенсионерами
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Троицкий сравнил Кокорина и Мамаева с нищими пенсионерами 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Коллаж
Журналист Артемий Троицкий назвал «аморальной» историю с драками футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По данным «Чемпионата», он также обратил внимание на миллионы евро, которые зарабатывают «эти хмыри».
По словам Троицкого, футболистов ему совсем не жаль, а в их истории он видит более глобальный смысл. Журналист заявил, что зарплаты Кокорина и Мамаева в два-три миллиона евро можно было бы направить на строительство дорог или больниц.
«А пенсии? Людям урезают и без того нищенские пенсии, а эти хмыри получают миллионы евро в год. Я считаю, что это просто абсурд и преступление», — возмутился Троицкий.
По мнению журналиста, «беситься с жиру» и платить футболистам миллионы евро могут только богатые, благополучные страны.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве. Заявления на футболистов подали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук. Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.
Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал Кокорина и Мамаева до 8 декабря.
В «Краснодаре», где играет Мамаев, пообещали наложить на футболиста максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина.
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