Госдума отклонила проект о выплате пособия по уходу за ребенком до семи лет

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник отклонила проект закона, которым предлагается продлить выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет и от трех до семи лет, если ребенку не предоставлено место в детском саду.

В соответствии с проектом, пособие в размере 3 тысяч рублей будет выплачиваться, если имеется подтверждающий документ об отсутствии возможности предоставить ребенку место в государственной дошкольной образовательной организации.

По мнению авторов, реализация законопроекта будет способствовать решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России за счет предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки. Авторы законопроекта сообщали, что прогнозируемый объем расходов на пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет составит около 7,46 миллиона рублей. Данную сумму планировалось включить в расходы федерального бюджета и фонда социального страхования РФ.

Правительство проект закона не поддержало. Согласно отзыву кабмина на проект, документом не предусмотрен механизм реализации права на получение пособия.