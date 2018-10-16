Ещё
Обидчика DJ Smash исключили из «Единой России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем

В Перми обидчика DJ Smash исключили из «Единой России» 

Российская Газета + ещё 14 1 час назад
Фото: Российская Газета
Совет отделения партии "Единая Россия" в Перми принял решение об исключении из своих рядов Александра Телепнева, который ранее был осужден за избиение музыканта Андрея Ширмана.
Сообщение об этом появилось на сайте местного отделения партии. Отмечено, что решение об исключении было принято в соответствии с пунктами 4. 3. и 2. Устава партии "Единая Россия": за действия, дискредитирующие Партию и наносящие вред политическим интересам Партии.
Напомним, ранее Ленинский районный суд Перми признал Александра Телепнева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".
В феврале этого музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, обратился в полицию с заявлением о том, что в одном из ночных клубов Перми ему были причинены телесные повреждения (перелом челюсти). Осужденный за нападение Телепнев получил два года лишения свободы в колонии-поселении.
Российская Газета: последние новости
В Дербенте избрали нового мэра Кристоф Кастанер стал главой МВД Франции На "Золотой осени" Ингушетия заключила соглашения на 1,2 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине137
Россияне ответили на угрозы Порошенко87
«Судьбы девочек поломаны»68
Названа причина смерти принца в Череповце24
В США отреагировали на церковный разлад613
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине
Армия Оружие
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
00:31
Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»
Происшествия
00:25
На Украине столкнулись два локомотива
Происшествия
04:37
РПЦ выдвинула условие Константинополю
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение