Обидчика DJ Smash исключили из «Единой России»

Совет отделения партии "Единая Россия" в Перми принял решение об исключении из своих рядов Александра Телепнева, который ранее был осужден за избиение музыканта Андрея Ширмана.
Сообщение об этом появилось на сайте местного отделения партии. Отмечено, что решение об исключении было принято в соответствии с пунктами 4. 3. и 2. Устава партии "Единая Россия": за действия, дискредитирующие Партию и наносящие вред политическим интересам Партии.
Напомним, ранее Ленинский районный суд Перми признал Александра Телепнева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".
В феврале этого музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, обратился в полицию с заявлением о том, что в одном из ночных клубов Перми ему были причинены телесные повреждения (перелом челюсти). Осужденный за нападение Телепнев получил два года лишения свободы в колонии-поселении.