В Перми обидчика DJ Smash исключили из «Единой России»

Сообщение об этом появилось на сайте местного отделения партии. Отмечено, что решение об исключении было принято в соответствии с пунктами 4. 3. и 2. Устава партии "Единая Россия": за действия, дискредитирующие Партию и наносящие вред политическим интересам Партии.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Перми признал Александра Телепнева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".

В феврале этого музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, обратился в полицию с заявлением о том, что в одном из ночных клубов Перми ему были причинены телесные повреждения (перелом челюсти). Осужденный за нападение Телепнев получил два года лишения свободы в колонии-поселении.