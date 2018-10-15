Комитет Госдумы поддержал продление «заморозки» накопительной пенсии

Законопроект внесён правительством РФ и предлагает продлить «заморозку» отчислений накопительной пенсии ещё на год — до 2021 года. Проектом устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году исходя из направления полного размера индивидуальной̆ части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

При этом, как пояснил глава думского комитета Ярослав Нилов , касается этот законопроект только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.

Комитет на заседании в понедельник принял решение поддержать законопроект правительства.

Однако глава думского комитета Ярослав Нилов отметил, что очередная заморозка является лишь оттягиванием решения проблемы. «Однозначно сегодня сказать хорошо это или плохо я бы не смог. Есть и плюсы, и минусы… Мы видим, что система барахлит», — отметил Нилов.

Согласно решению комитета, Госдумой в первом чтении законопроект может быть рассмотрен 18 октября.