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Комитет Госдумы поддержал продление «заморозки» накопительной пенсии
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Комитет Госдумы поддержал продление «заморозки» накопительной пенсии 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду поддержал правительственный законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года.
Законопроект внесён правительством РФ и предлагает продлить «заморозку» отчислений накопительной пенсии ещё на год — до 2021 года. Проектом устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году исходя из направления полного размера индивидуальной̆ части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
При этом, как пояснил глава думского комитета Ярослав Нилов, касается этот законопроект только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.
Комитет на заседании в понедельник принял решение поддержать законопроект правительства.
Однако глава думского комитета Ярослав Нилов отметил, что очередная заморозка является лишь оттягиванием решения проблемы. «Однозначно сегодня сказать хорошо это или плохо я бы не смог. Есть и плюсы, и минусы… Мы видим, что система барахлит», — отметил Нилов.
Согласно решению комитета, Госдумой в первом чтении законопроект может быть рассмотрен 18 октября.
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