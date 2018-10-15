«Макаронный» министр уверена в полезности Кока-Колы

Экс-министр труда и занятости Саратовской области , заявившая, что пенсионерам достаточно получать 3,5 тысячи рублей, уверена в том, что кока-кола способствует похудению. Об этом сообщает «Общественное мнение».

Ранее саратовское издание писало, что по меньшей мере до 2014 года Наталья Соколова пила исключительно этот напиток, будучи уверенной в том, что он помогает ей не набирать вес.

Другими причинами того, что выглядит хорошо, четыре года назад тогда 46-летняя Соколова называла охоту, рыбалку, здоровый образ жизни, врожденный оптимизм и отсутствие зависти к кому-либо.

На прошлой неделе Наталья Соколова после заседания рабочей группы Саратовской областной думы вступила в спор с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко о необходимой степени роста прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году.

Тогда еще министр труда и занятости предложила увеличить его на 288 рублей, а депутаты — на 500. В ответ на удивление подошедшего к ней коммуниста Соколова заявила, что для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей» ей будет достаточно 3,5 тысячи рублей в месяц, которые она потратит на «макарошки» и фрукты.

12 октября Наталья Соколова была уволена с поста министра. По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, за «пренебрежительное отношение» к жизненно важным темам.